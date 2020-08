Stiri pe aceeasi tema

- Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta pe territoriul Romaniei, incepand cu data de 17 iulie 2020, pentru o perioada de 30 zile, a fost publicata joi in Monitorul Oficial. Actul normativ stabileste si masurile care se aplica pe durata starii de alerta pentru prevenirea…

- Guvernul a adoptat in ședința de miercuri, 15 iulie, prelungirea starii de alerta cu alte 30 de zile, in perioada 17 iulie – 15 august. Au fost pastrate restricțiile in vigoare pana acum. Masurile ce trebuie respectate se regasesc in Hotararea privind prelungirea starii de alerta, respectiv anexele…

- Guvernul se reunește miercuri in ședința extraordinara pentru a discuta prelungirea starii de alerta, precum și adoptarea raportului privind perioada starii de urgența, potrivit Digi 24. Inainte de ședința executivului va avea loc și o ședința a Comitetului pentru Situații de Urgența. Starea de alerta…

- Guvernul a decis prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile, dar a stabilit si un nou set de masuri de relaxare. Se deschid gradinitele, magazinele din mall-uri si se reia activitatea in salile de fitness, cu respectarea unor masuri de asigurare a sigurantei sanitare. Sunt de asemenea permise slujbele…

- Guvernul urmeaza sa aprobe prelungirea starii de alerta cu 30 de zile pe intreg teritoriul tarii, incepand cu data de 17 iunie, in baza Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, a anuntat, marti, prim-ministrul Ludovic Orban, la inceputul sedintei Executivului. …

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, luni, ca prelungirea starii de alerta reprezinta "o manevra" a premierului Ludovic Orban astfel incat sa nu existe posibilitatea de a se depune o motiune de cenzura. Tariceanu s-a pronuntat pentru mentinerea starii de alerta pe o arie restransa,…

- Ministrul Sanatatii a explicat, la Digi 24, de ce vrea Guvernul prelungirea starii de alerta in Romania dupa data de 15 iunie, el spunand ca un proiect de lege in acest sens ajuta autoritatile sa limiteze raspandirea bolii, prin masurile pe care le iau. El a spus, despre intalnirea avuta de secretarul…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți ca se impune prelungirea starii de alerta dupa 15 iunie, avand in vedere ca numarul infecțiilor cu coronavirus nu a scazut semnificativ. Șeful statului a facut un apel la Parlament sa nu blocheze prelungirea starii de alerta. Presedintele USR, Dan Barna,…