- Romania va intra, incepand cu 16 iulie, in alte 30 de zile de stare de alerta. Executivul va adopta, miercuri, mai intai in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta si mai apoi in sedinta de Guvern, Hotararea privind prelungirea starii de alerta, pe tot teritoriul Romaniei, pentru inca 30 de zile,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru a declarat, marti, la Senat, ca se impune prelungirea starii de alerta, el mentionand ca ministerul are si o propunere cu care se va merge in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, la premier si la presedintele Romaniei. Intrebat daca, in aceste conditii, se…

- Raed Arafat a declarat ca in contextul creșterii numarului de noi cazuri de infectari starea de alerta reprezinta un mecanism prin care se poate ține sub control situația epidemiologica din Romania. Șeful Departamanetului pentru Situatii de Urgenta s-a declarat ingrijorat de numarul mai mare de cazuri…

- Prelungirea cu inca 30 de zile a starii de alerta a fost aprobata de Guvernul Romaniei, intr-o ședința care a avut loc marți, 16 iunie. Hotararea a fost adoptata in Comitetul Național pentru Situații de Urgența, a transmis premierul Ludovic Orban. S-a decis, printre altele, redeschiderea bisericilor…

- Guvernul adopta hotararea privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, dupa ce Comitetul National pentru Situatii de Urgenta și-a dat acordul in unanimitate asupra acestei masuri, a anunțat premierul Ludovic Orban.”Se propunea prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul țarii, pentru 30…

- Guvernul Orban se reuneste in sedinta, joi, incepand cu ora 18.00, potrivit unor surse oficiale, in discutie urmand sa se afle decizia privind prelungirea starii de alerta. Astfel, pe ordinea de zi se afla Hotararea prin care Guvernul doreste sa prelungeasca starea de alerta cu inca 30 de zile. Executivul…

- Direcția de Sanatate Publica informeaza ca astazi, in județul Brașov, 17 persoane sunt in carantina și 1.750 de persoane sunt autoizolate și monitorizate la domiciliu. ■ Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Nicolae Titulescu”, Gruparea de Jandarmi Mobila „Burebista”…

- O serie de masuri și interdicții sunt prevazute in noua hotarare a Comitetului Național pentru Situații de Urgența care reglementeaza starea de alerta. Starea de alerta a fost instituita in Romania incepand de vineri, 15 mai și este valabila pe o perioada de 30 de zile. Hotararea nu prevede insa amenzi…