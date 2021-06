Stiri pe aceeasi tema

- Denuntand imigratia ilegala „scapata de sub control” si anuntand o serie de masuri de intarire a mijloacelor politiei pentru arestarea migrantilor, guvernatorul republican a declarat ca doreste reluarea lucrarilor lansate sub presedintia lui Donald Trump si oprite de Joe Biden in prima zi a mandatului…

- Serviciul de Frontiera al Ucrainei anunța ca a finalizat 51,4% din proiectul "Zidul", care presupune securizarea frontierei cu Rusia și a carui construcție de-a lungul frontierei a început aproape imediat dupa izbucnirea razboiului în Donbas, ca raspuns la agresiunea Moscovei…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 10 953 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 5 338 traversari persoane, dintre care 3 221 treceri la frontiera moldo-romana, 1 278 treceri la frontiera cu Ucraina și 839 treceri…

- Un locuitor al raionului Cimișlia, care era anunțat in cautare naționala pentru savarșirea infracțiunii de incalcare a frontierei de stat, a fost identificat și reținut la Leova. Reținerea invinuitului a avut loc in urma unei acțiuni comune ale angajaților SPF Leova și IP Leova.

- Administratia Biden, confruntata cu un aflux de minori neinsotiti la frontiera americano-mexicana, a cerut sambata unei agentii federale sa vina in ajutorul structurilor pentru cazarea acestora, excedate, informeaza duminica AFP. Ministrul american de interne Alejandro Mayorkas a ordonat…