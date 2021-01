Guvernatorul Floridei mobilizează Garda Naţională pentru a face faţă ameninţărilor de violenţă Guvernatorul statului Florida a ordonat vineri mobilizarea Garzii Nationale pentru a face fata amenintarilor de violenta, la o saptamâna dupa asaltul asupra Capitoliului de catre sustinatori ai presedintelui Trump, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Ordinul executiv al guvernatorului republican Ron DeSantis va ramâne în vigoare pâna pe 24 ianuarie si prevede ca membrii Garzii Nationale sa vina în ajutorul fortelor de ordine locale si federale în cazul unor situatii dificile.

Autoritatile sunt sub o presiune crescuta cu doar câteva zile înainte… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

