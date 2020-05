Unul dintre punctele de pe ordinea de zi a sedintei de astazi a Consiliului Local Iasi este propunerea de alocare a 2 250 000 lei catre Academia de Fotbal a clubului Politehnica Iasi. Suma reprezinta 75- din fondurile de 3 milioane lei prevazute in acest an in bugetul local pentru finantarea proiectelor sportive iesene. Un capitol separat alocat sportului iesean este dedicat nou infiintatului club al Primariei, CSM 2020, care are dreptul la alte 1,7 milioane lei. Daca va fi (...)