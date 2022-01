Societațile Orange Romania SA și Chrome Computers SRL vor livra comunei Gura Caliței tablete pentru uz școlar cu acces la internet și echipamente/dispozitive electronice in cadrul proiectului „Imbunatațirea conținutului digital și a infrastructurii tic sistemice in domeniul e-educație, in comuna Gura Caliței, județul Vrancea”. Valoarea totala estimata a investiției este de 306 mii de lei, […] Articolul Gura Caliței. Tablete și laptopuri pentru elevi și profesori apare prima data in Monitorul de Vrancea .