Gripa se extinde în Europa. Belgia a decretat epidemie, din cauza presiunii asupra sectorului medical Institutul național de sanatate publica din Belgia (Sciensano) a decretat oficial epidemie de gripa miercuri, dupa ce cazurile au crescut la niveluri similare cu Covid-19, relateaza Politico . Masuri similare au fost luate și de Germania și Slovacia, iar Romania ar putea sa li se alature de maine, 5 ianuarie. „Gripa s-a intors deja de ceva vreme in țara noastra, dar acum sunt indeplinite toate criteriile pentru a putea vorbi despre o epidemie de gripa”, a spus institutul, explicand ca o „creștere clara” a numarului de cazuri de gripa a fost observata in randul medicilor generaliști, precum și… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

