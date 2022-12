Focarele de gripa aviara de pe teritoriul Europei au scapat de sub control. Comisia Europeana a publicat noile liste cu localitațile aflate in carantina totala, precum și perimetrele de protecție, insa, de la ultima actualizare, numarul acestora a crescut alarmant. Cele mai afectate țari sunt Italia, Olanda și Franța, cu sute de zone afectate de […] The post Gripa aviara se intoarce in forța. Sute de focare in țarile europene first appeared on Ziarul National .