In timp ce unii se relaxeaza atunci cand iși fac curațenie in locuința, pentru alții, aceasta activitate poate fi o adevarata bataie de cap. Chiar și așa, menținerea unei case curate și ordonate este necesara. Greșeala pe care o fac oamenii folosind buretele sau laveta dupa fiecare utilizare. Sfatul experților in curațenie.