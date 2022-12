Stiri pe aceeasi tema

- La 20 de ani de la inființare, GreenTech, cel mai mare reciclator de deșeuri PET din Europa, fuzioneaza cu GreenFiber International, producatorul european de fibre sintetice din PET reciclat. Ca urmare a fuziunii, entitatea GreenFiber și-a schimbat denumirea in GreenTech, pastrand astfel intreaga moștenire…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat, marti, ca Portul Constanta, care a fost modernizat cu fonduri nerambursabile de peste 1 miliard de euro, a devenit un hub principal de intrare in primul rand a granelor catre toata Europa.

- SoftOne Romania, subsidiara a SoftOne Technologies, unul dintre liderii din industria business software din Grecia și Europa de Sud-Est, a incheiat un nou parteneriat cu furnizorul de servicii open banking Nordigen, pentru a oferi clienților sai funcționalitați Fintech avansate. SoftOne Romania este…

- Grija romanilor cu privire la rezervele de gaze ar trebui sa scada odata cu anuntul facut de secretarul de stat de la Ministerul Energiei, George Sergiu Niculescu, care se afla in vizita la un eveniment la Techirghiol. Intrebat de cotidianul ZIUA de Constanta legat de starea rezervelor, reprezentantul…

- Serviciul Public Ambient Urban anunța ca in perioada 17.10.2022 – 28.10.2022 (cu posibilitate de prelungire daca situația o va impune) specialiștii serviciului vor desfașura pe raza intregului oraș activitatea de deratizare impotriva rozatoarelor. Operațiunea se desfașoara in cadrul Programului unitar…

- Grupul EximBank a incheiat un acord financiar in valoare totala de 8,75 milioane de euro cu compania Prime Batteries Technology, singurul producator de baterii litiu-ion din Romania si din Europa de Sud-Est, potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Romania are cel mai ieftin cost din Europa pentru groapa de gunoi, de numai 35 de euro pe tona, conform Andei Stancu, Head of Communications și CSR in cadrul GreenGroup. Cum pot ajuta companiile comunitațile defavorizate și cat de importanta este...