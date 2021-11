Green Tech & Film Festival, primul festival despre tehnologii verzi și subiecte de mediu Desfașurat sub motto-ul „Este o noua zi, este o noua viața… viața sustenabila!”, Green Tech & Film Festival – GTFF5 – reunește oamenii (live și online) la expoziția gazduita de Promenada Mall din București, cu acces liber gratuit pe toata durata festivalului. Ambasada Suediei la București susține și in acest an organizarea festivalului, gazduind CONFERINȚA GREEN TECH & GREEN INNOVATION, eveniment transmis LIVE pe pagina de facebook a festivalului, vineri 26 noiembrie, 11.00-12.30. Ediția din acest an se desfașoara…