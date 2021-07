Grecia va majora anul acesta salariul minim Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a anuntat luni majorarea salariului minim cu 2%, informeaza publicatia Ekathimerini, citata de Agerpres.



&"Contrar sugestiilor reprezentantilor mediului de afaceri, Guvernul a decis majorarea salariului minim cu 2% anul acesta&", a declarat Mitsotakis, înaintea reuniunii online a Cabinetului.



Recunoscând ca oamenii de afaceri si grupurile comerciale au cerut înghetarea salariului minim, din cauza circumstantelor speciale provocate de pandemie si de scaderea economiei cu 8% anul trecut, premierul elen a afirmat: &"Am încredere… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

