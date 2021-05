Grecia: Incendiu puternic în regiunea Corint. Locuitori evacuați (VIDEO) Locuitorii din șase sate grecești și doua manastiri din regiunea Corint au fost evacuați din cauza unor incendii masive. Focul a izbucnit in apropierea localitaților, intr-o padure de pini. Poliția a inchis drumul dintre localitațile Megaron și Alepochori. Potrivit cotidianului ekathimerini , fumul a ajuns din nordul Peloponezului pana la Atena, care se afla la aproximativ 90 de km distanța. Au ars mai multe case de vacanța, dar bilanțul nu este complet pentru ca incendiul nu a fost stins. Focul s-a intins pe o distanța de 10 km, pana la Alepohori, alta localitate din Golful Corint. Aproape 200… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

