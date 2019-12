​Grecia cere ONU să condamne oficial acordul maritim dintre Turcia și Libia Autoritațile de la Atena au solicitat marți Organizației Națiunilor Unite sa condamne în mod oficial un acord semnat de Turcia și Libia care traseaza o granița maritima între cele doua state în apropierea insulei grecești Creta, a declarat Stelios Petsas, purtator de cuvânt al Guvernului grec.



Potrivit acestuia, Atena &"dorește ca acordul sa fie adus în atenția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite&", informeaza Le Figaro, citat de Mediafax.



Turcia și Guvernul recunoscut internațional de la Tripoli au semnat un acord privind delimitarea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ankara a condamnat vineri decizia Atenei de a îl expulza pe ambasadorul libian din cauza unui acord semnat între Libia și Turcia, care traseaza o granița maritima între cele doua state în apropierea insulei grecești Creta, relateaza Mediafax, citand site-ul EUObserver.com."Expulzarea…

- Semnarea de catre Libia a unui acord cu Turcia prin care cele doua țari iși delimiteaza teritoriul maritim facand abstracție de prezența insulei grecești Creta a starnit un adevarat scandal diplomatic. Grecia a decis vineri sa il expulzeze pe ambasadorul Libiei la Atena drept riposta. Mohamed Younis…

- Cel putin sapte civili, inclusiv cinci angajati straini, au fost ucisi intr-un raid aerian efectuat luni la periferia orasului libian Tripoli, anunta surse medicale citate de cotidianul Le Figaro relateaza mediafax.Conform surselor citate, doi libieni si cinci angajati din Bangladesh, Egipt…

- Aceste tari au "furnizat in mod regulat si uneori in mod flagrant arme, fara mari eforturi de a ascunde sursa", au consemnat expertii ONU.In Libia, prada haosului si razboiului civil din 2011, dupa caderea regimului dictatorial condus de Muammar Gaddafi, maresalul Khalifa Haftar a lansat…

- Aceste tari au "furnizat in mod regulat si uneori in mod flagrant arme, fara mari eforturi de a ascunde sursa", au consemnat expertii ONU. In Libia, prada haosului si razboiului civil din 2011, dupa caderea regimului dictatorial condus de Muammar Gaddafi, maresalul Khalifa Haftar a lansat…

- Grecia se confrunta cu cel mai mare aflux de refugiati de dupa 2015, cand in tara au intrat, trecand prin Turcia, peste un milion de migranti. Numai in septembrie anul acesta, numarul celor ajunsi pe teritoriul elen a depasit 12.000, un record in ultimii trei ani si jumatate, de cand Uniunea Europeana…

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a suținut, in cadrul unei declarații emise luni, ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia masuri in vederea opririi ofensivei Turciei din Siria și sa ia in considerare impunerea embargoului pe exportul de arme catre Ankara, relateaza

- Ministrul turc de interne, Suleyman Soylu, si ministrul grec pentru migratie, Giorgos Koumoutsako,s au discutat despre politicile migratiei, a relatat agentia de presa de stat Anadolu, adaugand ca lor li s-a alaturat comandantul garzii de coasta a Turciei. Mai tarziu in cursul zilei de joi, ministrul…