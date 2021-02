Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul elen a luat decizia instituirii unui lockdown total in Atena și in regiunile din jur, pentru a stopa raspandirea coronavirusului și pentru a ridica presiunea asupra sistemului sanitar. In urma cu doua saptamani, scolile primare si liceele au fost redeschise dupa doua luni, anunta digi24 . Prim-ministrul…

- Guvernul conservator al Greciei a anuntat un proiect ce vizeaza redeschiderea fostului domeniu regal Tatoi, situat la nord-vest de Atena, pentru vizite eco-responsabile si pentru comertul cu produse de ferma, informeaza AFP. "Acest sit este strans legat de istoria noastra moderna", a declarat vineri…

- Aproximativ 1.000 de studenti, potrivit politiei, au manifestat joi la Atena sfidand carantina impusa de doua luni pentru a protesta impotriva unui proiect de lege care impune pentru prima data in Grecia prezenta agentilor de politie in universitati, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Studentii…

- Certificatul de vaccinare nu va fi o preconditie pentru cineva care vrea sa calatoreasca in Grecia, a afirmat ministrul elen al Turismului, Haris Theoharis, transmite Novinite. Acesta a adaugat ca propunerea premierului Kyriakos Mitsotakis adresata presedintelui Comisiei Europene era menita sa agite…

- Ministrul austriac al muncii, familiei si tineretului, Christine Aschbacher, si-a anuntat sambata seara demisia din funcție, la un an de la preluarea mandatului, pe fondul unor acuzatii de plagiat privind mai multe lucrari academice.

- Grupul Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European a cerut joi Comisiei Europene sa declanseze o ancheta asupra alegatiilor grave privind neregulile produse in numirea de catre guvernul portughez a procurorului acestei tari in Parchetul European (EPPO), anunța AGERPRES. "Abordarea…