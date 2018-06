Stiri pe aceeasi tema

- Vreme extrema in Grecia. Mai multe regiuni sunt afectate in prezent de furtuni puternice și se afla sub incidența codului roșu. Meteorologii greci au emis cod roșu de alerta din cauza vremii extreme, care aduce caderi masive de ploaie, vanturi puternice și descarcari electrice. Estul și centrul Greciei,…

- Este alerta de vreme extrema in 32 de judete din tara! A plouat cu peste 50 de litri de apa pe metrul patrat, iar viituri puternice au maturat zeci de localitati. In Alba si Valcea, puhoaiele au intrat in casele oamenilor, pline oricum cu mal, de zilele trecute. De maine, se raceste brusc in toata tara.

- Cod galben de vreme rea, in Timiș. Meteorologii anunța ploi in averse, intensificari ale vantului, dar și grindina de mici dimensiuni. Avertizarea este valabila pentru centrul și estul județului.UPDATE. Inundații in mai multe zone din Timișoara. Cod Portocaliu de vreme rea pentru sudul județului Timiș.

- Meteorologii se asteapta sa apara noi perioade de instabilitate atmosferica accentuata, care sa aduca ploi insemnate, motiv pentru care au emis, sambata la amiaza, doua avertizari, actualizand, totodata, informarea emisa recent. Una dintre avertizari, tip COD GALBEN, va intra in vigoare peste mai putin…

- Meteorologii au emis un Cod galben de vreme rea, valabil in perioada 13 iunie, ora 14.00 - 15 iunie, ora 08.00, interval in care se va semnala instabilitate atmosferica accentuata si cantitati de apa insemnate.

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, cantitați de apa insemnate in intervalul... The post Cod galben de vreme rea in aproape toata țara! Vor fi vijelii și caderi de grindina! appeared first on Renasterea banateana .

- Meteorologii au emis sambata o atentionare nowcasting Cod portocaliu de furtuni si vijelii, valabila in urmatoarea ora, in mai multe localitati din judetul Salaj. Potrivit Administratiei Nationale de...

- In zonele : Județul Bihor, județul Arad, județul Hunedoara, județul Timiș Se vor semnala: averse de ploaie care vor cumula local 25-30 l/mp, grindina de mici dimensiuni, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului. sursa: ANM