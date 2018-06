Primele informatii arata ca doua persoane au fost ranite in urma accidentului. Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Arges, accidentul a avut loc in localitatea Valea Ursului unde un microbuz care efectueaza transport de persoane si un autoturism s-au ciocnit in conditii care nu au fost stabilite inca.

In urma accidentului, doua persoane au fost ranite. Una dintre victime, un barbat in varsta de aproximativ 50 de ani, a ramas incarcerat in masina, un echipaj de descarcerare de la ISU Arges intervenind pentru scoaterea acestuia.

De asemenea, atti patru pasageri din microbuz…