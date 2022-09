Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 37 de ani a rmas fara un brat, dupa ce mana i-a fost smulsa de o presa de rulare la o fabrica din localitatea Curtici, judetul Arad. Echipajul SMURD i-a acordat tanarului primul ajutor medical oprindu-i hemoragia si i-a recuperat bratul. Barbatul ranit este transportat la spital cu elicopterul…

- O mașina și doua motociclete au fost implicate luni dupa-amiaza intr-un accident produs pe DN 7, in județul Sibiu. Ambii motocicliști au fost duși la spital, unul dintre ei cu elicopterul SMURD, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O femeie a murit, iar un șofer de 80 de ani a fost ranit grav, dupa ce autoturismul in care se aflau a izbit o mașina, a fost proiectat intr-un stalp de electricitate, apoi a ricoșat intr-un alt autoturism, in orașul Arad. Un barbat de 80 de ani, din localitatea Gothatea, județul Hunedoara, conducea,…

- UPDATE: Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, din cele 12 persoane implicate in accident, o victima a murit, cinci persoane au fost transportate la spital, iar celelalte sase au refuzat transportul la unitati medicale. Știrea inițiala: Un accident in lant s-a produs, joi, pe A1, in zona localitații Ciorogarla,…

- Un microbuz s-a rasturnat, luni, in afata partii carosabile, in zona localitatii Pojejena, judetul Caras-Severin, iar in urma accidentului noua persoane, printre care patru copii, au fost duse la spital

- Pompierii clujeni se deplaseaza in aceste momente in zona Paraul Porcului din Comuna Marișel. Potrivit primelor informații, o persoana este prinsa sub un tractor articulat forestier. La fața locului merg doua autospeciale, iar zona este greu accesibila.„Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca…

- Alerta in vestul țarii. Adolescenta ratacita in padure in zona 3 Insule. Cautarile se desfașoara și aerian cu elicopterul SMURD O adolescenta in varsta de 14 ani, ratacita in padure in zona 3 Insule, este cautata in aceste momente de echipaje formate din polițiști, pompieri, rangeri și jandarmi. CITEȘTE…