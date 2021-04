Grav accident auto în Vaslui, soldat cu patru morți. O mașină a lovit un TIR oprit pe marginea drumului Un grav accident auto a avut loc astazi in Vaslui. In urma accidentului, patru persoane au decedat, iar traficul a fost blocat pe DE 581. Din primele informații, o mașina a lovit un TIR ce era parcat pe marginea drumului. La fața locului s-au deplasat mai multe autospeciale pentru a acorda primul ajutor victimelor. Accident […] The post Grav accident auto in Vaslui, soldat cu patru morți. O mașina a lovit un TIR oprit pe marginea drumului appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație s-a produs joi dimineața in județul Galați. Patru persoane au murit, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a lovit de un TIR oprit pe marginea drumului, pentru ca avea pana.

- In aceasta dimineața, pe o strada din municipiul Bistrița a avut loc un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane. Au fost implicate un autoturism condus de un barbat de 32 de ani din Bistrița și o bicicleta cu care se deplasa un barbat de 55 de ani din localitatea Cociu. Accidentul s-a soldat…

- Accidentul soldat cu doi morti si cinci raniti, produs joi seara pe autostrada, in judetul Arad, a fost provocat de un tanar de 29 de ani care nu avea permis de conducere, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Arad, potrivit agerpres. Potrivit sursei citate, accidentul a avut loc pe A1, la kilometrul…

- Un tanar de 24 de ani a pierdut controlul autoturismului pe care il conducea de la Galda de Jos spre Cricau și a lovit parapeții metalici de pe marginea drumului. In urma accidentului, o tanara de 20 de ani a suferit leziuni ușoare. Accidentul s-a produs in data de 24 februarie 2021, in jurul orei…

- Un tanar din comuna Ciugud este cercetat penal dupa ce a provocat accident rutier, la Drambar și a refuzat testarea pentru alcool. Acesta intrase cu mașina in șanțul de pe marginea drumului. Potrivit IPJ Alba, accidentul s-a petrecut in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 1.30, pe raza localitații…

- Asa a aflat ca cel mic fusese dat disparut dupa ce masina in care se afla a fost furata de sub ochii parintilor. Camerele de supraveghere montate in zona in care a fost abandonat micutul au surprins momentul in care hotul l-a scos pe cel mic din masina si l-a lasat pe trotuar, facandu-se apoi nevazut.…

- La data de 25 ianuarie 2021, in jurul orei 08.15, pe DN 75, pe raza localitații Tauți, județul Alba, un barbat de 33 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea un autoturism in direcția Zlatna – Alba Iulia, ar fi acroșat o femeie de 47 de ani, din localitatea Tauți, care circula pe marginea carosabilului,…

- Un brailean a fost gasit mort pe marginea drumului. Acesta ar fi fost lovit de o mașina, iar șoferul a fugit de la fața locului fara... The post Un barbat a fost lasat sa moara pe marginea drumului. Șoferul care l-a lovit cu mașina a fugit appeared first on Renasterea banateana .