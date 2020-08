Graţie proiectelor de infrastructură, Podariul arată ca o localitate de nivel european Proiectele de infrastructura din comuna Podari fac comuna sa arate, pe zi ce trece, ca o adevarata localitate de nivel european. Investițiile permanente realizate in Podari au ca obiectiv dezvoltarea economica a comunei și confortul locuitorilor din cele 5 sate. Numeroase investitii in infrastructura Lista cu investitiile in infrastructura este lunga.In cadrul proiectului cu fonduri UE „Acțiuni Comunitare pentru Combaterea Excluziunii Sociale – ACCES” , derulat prin POCU, a fost inființat Centrul Comunitar Integrat Podari. Scopul inființarii centrului a fost de a crea un punct unic de acces la… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

