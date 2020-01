Stiri pe aceeasi tema

- Marea si surprinzatoarea castigatoare a celei de-a 62-a editii a premiilor Grammy este adolescenta californiana Billie Eilish, care la doar 18 ani a reusit sa castige, duminica seara, la Los Angeles si premiul la categoria inregistrarea anului cu piesa "Bad Guy", depasindu-l pe rapper-ul Lil Nas X,…

- La doar 18 ani, Billie Eilish a reusit sa cucereasca si premiul Grammy la categoria cel mai bun album, duminica seara, in cadrul celei de-a 62-a gale Grammy, eveniment organizat la Los Angeles. Adolescenta s-a impus cu albumul sau "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". La aceasta categoria au mai…

- La doar 18 ani, Billie Eilish a castigat premiul Grammy pentru cel mai bun nou artist, duminica, la Los Angeles, reusind sa se impuna la o categorie la care au mai fost nominalizati rapper-ii Lil Nas X si Lizzo, aceasta din urma fiind marea favorita a galei, cu 8 nominalizari, transmite AFP. Adolescenta…

- Billie Eilish a primit trofeul pentru piesa anului, ”Bad Guy”, la cea de-a 62-a ediție a premiilor Grammy, intr-o gala care se desfașoara duminica noapte la Staples Centre in Los Angeles, relateaza mediafax.Cantareața care a adunat șase nominalizari la actuala ediție a premiilor Grammy a caștigat…

- Billie Eilish a primit premiul pentru cel mai bun artist nou la cea de-a 62-a ediție a premiilor Grammy, intr-o gala care se desfașoara duminica noapte la Staples Centre in Los Angeles relateaza mediafax.Cantareața care a adunat șase nominalizari la actuala ediție a premiilor Grammy a caștigat…

- Cantareața Lizzo a caștigat premiul pentru Cea mai buna interpretare vocala pop/ Best Pop Solo Performance, la cea de-a 62-a ediție a premiilor Grammy, intr-o gala care se desfașoara duminica noapte la Staples Centre in Los Angeles, relateaza mediafax.Lizzo a caștigat premiul pentru interpretarea…

- Solista rap Lizzo a dat startul, duminica seara, celei de-a 62-a gale a premiilor Grammy, la Staples Center din Los Angeles, dedicand evenimentul starului baschetului american Kobe Bryant, a carui moarte intr-un accident de elicopter produsa duminica a umbrit cea mai importanta noapte a industriei muzicale…

- Cântareața Lizzo a câștigat premiul pentru Cea mai buna interpretare vocala pop/ Best Pop Solo Performance, la cea de-a 62-a ediție a premiilor Grammy, într-o gala care se desfașoara duminica noapte la Staples Centre în Los Angeles, potrivit Mediafax. Lizzo a câștigat…