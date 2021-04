Gorj: Control judiciar pe cauțiune în dosarul „Ydail” Cei trei administrator de firma din județul Gorj vizați in dosarul „Ydail” au fost puși sub control judiciar pe cauțiune de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunaul Gorj. Doi dintre afaceriști au fost inițial reținuți pentru 24 de ore, insa, dupa expirarea ordonanțelor de reținere, a fost dispusa masura controlului judiciar. Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj a dispus miercuri inceperea urmaririi penale fața de trei inculpați pentru savarsirea infractiunii de obtinere ilegala de fonduri, constand in folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte sau incomplete, pentru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

