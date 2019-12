Așa îți este CRĂCIUNUL în funcție de zodie

Crăciunul este perioada asociata cu timpul petrecut in familie si cu prietenii, in armonie si veselie. Craciunul inseamna dragoste, sperante, bucurie. Cum iti este Craciunul in functie de zodie ? BERBEC Pentru tine, acest Craciun este pur si simplu facut pentru o sarbatoare magica de familie. Opteaza… [citeste mai departe]