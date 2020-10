Google anunţă noi funcţii de securitate şi protejare a intimităţii Prima pe lista este ceea ce Google numeste alerte de securitate cross-app. In momentul in care algoritmii Google depisteaza o activitate suspecta, utilizatorul va primi o alerta pe smartphone, care va consta intr-un pop-up ce acopera aproape tot ecranul si indeamna utilizatorul sa verifice daca este vorba de o actiune proprie sau este necesar sa ia masuri pentru securizarea contului. Noutatea este ca alerta va fi afisata in orice aplicatie Google, indiferent de serviciul unde a fost depistata activitatea suspecta. Spre exemplu, daca utilizatorul scrie un email in Gmail, acolo va primi alerta,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

