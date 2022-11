Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au intalnit in premiera acasa selecționata Chile, și dupa intalnirea devenita tradiționala cu Uruguay, Stejarii vor da piept, sambata 19 noiembrie, cu Samoa, una din forțele rugby-ului din Pacific dar nu numai. Este o reeditare a intalnirii din 2017, atunci cand Romania a invins pe vechiul Arc…

- O pisica a mers 600 de kilometri ca sa iși regaseasca familia. A strabatut, timp de 13 luni, jumatate din Franța ca sa fie din nou alaturi de oamenii dragi – Facebook In august 2021, proprietarii pisicii s-au mutat din Meuse in Orne, iar acolo animalul a disparut, anunța TF1, citat de Mediafax. „Am…

- Potrivit unui ordin an Ministerului Muncii, 11 ocupații noi vor fi introduse in COR (Clasificarea Ocupațiilor din Romania). Printre ele și cele de organizator de evenimente sau cea de creator de conținut online. Cele 11 noi ocupații sunt coordonator programe de sport (242235), creator de conținut online…

- In varsta de 47 de ani, Claudiu Mirica a impresionat juriul de la „Vocea Romaniei” cu talentul și cu vocea lui. In show-ul de la Pro TV, el a dezvaluit cu ce se ocupa acum, dar și cat de dor ii era sa cante, dupa o pauza de aproximativ 11 ani de zile. De o lunga perioada de timp Claudiu Mirica a disparut…

- Cei 27 de senzori de monitorizare din platforma AerLive.ro, aflati in vecinatatea scolilor din Bucuresti, inregistreaza depasiri ale valorii limita pentru particulele in suspensie PM10, releva datele unui raport intocmit de Centrul pentru Politici Durabile Europolis. In anul 2021, cele opt statii de…

- Florin Roman, mesaj pentru liberali: ”Tot eu! Fara mișei, bodei și gigei in PNL! Fara turcane! M-am intors!” Florin Roman, mesaj pentru liberali: ”Tot eu! Fara mișei, bodei și gigei in PNL! Fara turcane! M-am intors!” Florin Roman, fostul ministru al Cercetarii, a lansat un atac fie la adresa colegilor…

- Intre 11-19 august a.c., 77 de pompieri romani au fost in misiune in Franța pentru a ajuta la stingerea incendiilor de padure. Printre aceștia s-au aflat și 8 pompieri argeșeni. Piteșteanul Alin Andrei, in varsta de 27 de ani, este unul dintre ei și ne-a povestit cu ce s-au confruntat. Pompierii romani…