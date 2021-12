GODSMACK in cocert la Bucuresti in 2022! Celebra trupa americana GODSMACK revine la Bucuresti dupa 3 ani de la cele doua showuri sold out din 2019. Concertul va avea loc tot la Arenele Romane (cort) pe data de 26 octombrie 2022. Se pun in vanzare doar 1750 bilete iar primele 200 au pret earlybird. Acestea se gasesc pe iabilet.ro incepand de vineri, 17 decembrie, ora 10:30. Evenimentul va respecta normele in vigoare la momentul desfasurarii acestuia. Godsmack s-a format in 1995 si a lansat 7 albume de studio bucurandu-se de un succes international rapid. Trei dintre albume au fost consecutiv numarul 1 in Billboard 200, si anume: “Faceless”,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

