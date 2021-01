Goana după Invermectină, fals tratament anti-Covid. Farmaciile veterinare, golite de medicamentul folosit pentru tratarea râiei la anumite rase de câini Farmaciile veterinare din Iași au avut saptamana aceasta zeci de solicitari din partea oamenilor care cautau Ivermectina, un antiparazitar folosit doar pentru tratarea animalelor. Aceștia au citit din diferite surse online ca ar preveni sau trata infecția cu COVID-19. Specialiștii descurajeaza energic folosirea acestui medicament și avertizeaza ca pot produce alergii și șoc anafilactic.Medicii veterinari din Iași se plang de faptul ca primesc zilnic zeci de cereri de la persoane care vor sa cumpere Ivermectina. Cei care nu au reușit sa rețina numele, intreaba direct: „aveți pastile mici pentru… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

