Actrita Maia Morgenstern, Premiul de Excelenta la TIFF 2022

TIFF 2022 anunta tema campaniei de imagine, selectia de filme din Competitia Oficiala si Premiul de excelenta, oferit actritei Maia MorgensternTraim vremuri tulburi. La doar cateva sute de kilometri de granita Romaniei, un conflict armat e in plina desfasurare. In conditiile in care… [citeste mai departe]