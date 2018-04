Gimnastele, rezultate modeste la Trofeul Jesolo

Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Muntean, in finala de la paralele la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Doha. Romanul Andrei Muntean s-a calificat joi in finala probei de paralele din cadrul Cupei Mondiale de gimnastica artistica de la Doha (Qatar), dupa ce cu o zi inainte reusise sa-si asigure prezenta in finala de…

- Sportivii romani Andrei Vasile Muntean si Cristian Bataga s-au calificat in finalele de la inele, respectiv cal cu manere, la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Doha (Qatar). La feminin, constanteanca Maria Holbura s-a clasat pe 12 la paralele, cu 12,266 puncte. Astazi, in ziua a doua a calificarilor,…

- Romania va participa cu sase sportivi la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Doha (Qatar), competitie programata in perioada 21-24 martie, potrivit site-ului Federatiei Internationale de Gimnastica. La masculin vor concura Vlad Bogdan Cotuna (sol, paralele, bara fixa), Adelin Kotrong (sol, cal…

- REZULTATE…Olimpiada locala de matematica a scos in evidenta cateva aspecte negative care ar trebui sa ii ingrijoreze pe profesori si sa ii determine sa gaseasca solutii pentru a indrepta lucrurile. In primul rand, cei mai multi elevi au avut rezultate foarte slabe, numarul copiilor care au dat foaia…

- Antrenorul echipei Astra Giurgiu, Edward Iordanescu, a fost nemultumit de jocul formatiei sale, in ciuda succesului obtinut, scor 4-3, contra celor de la Gaz Metan Medias, dar a tinut sa isi laude jucatorii pentru parcursul avut in acest sezon.

- Diplomatia rusa a continuat, anul trecut, "in mod consecvent activitatea de restabilire a relatiilor pragmatice reciproc avantajoase cu Romania" pe diferite domenii, dar in sfera politica si diplomatica s-au constatat rezultate modeste, a apreciat ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valery Kuzmin, vineri,…

- Bacaul a gazduit recent cea de-a 23-a ediție a Campionatului Național Universitar de atletism in sala, la care au participat 260 de studenți de la majoritatea centrelor universitare din țara. Sportivii de la Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava au avut o comportare foarte buna, ...

- Halep a scapat de Muguruza. Iberica, numarul 3 mondial, a fost eliminata in turul secund al Openului Australiei , fiind invinsa in doua seturi, 7-6 (7/1), 6-4, de taiwaneza Su-Wei Hsieh, ocupanta locului 88 in clasamentul WTA, intr-o partida disputata joi la Melbourne. Campioana la Roland Garros in…