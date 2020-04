Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj nu a discutat deocamdata nimic cu jucatorii pentru diminuarea contractelor, iar conducerea planuiește sa achite tot maximum pana pe 31 mai. Abia de la 1 iunie ar putea intra in discuție reduceri de 20-25%, daca sezonul va fi in continuare blocat. Campioana CFR Cluj și liderul la zi al sezonului…

- Bogdan Mara (42 de ani), directorul sportiv al liderului Ligii 1, CFR Cluj, a vorbit despre decizia FRF de a suspenda Liga 1 pana la finalul lunii martie, din cauza pandemiei de coronavirus. „Auzisem voci ale unor oameni din fotbal care spuneau ca inca nu a murit nimeni, de ce sa oprim campionatul,…

- Mijlocasul formatiei Universitatea Craiova , Alex Mateiu, a prefatat astazi derbiul cu CFR Cluj, programat duminica, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. „Inchizatorul“ Stiintei este convins ca misiunea alb-albastrilor este una dificila, dar crede ca punctele vor ajunge in contul formatiei…

- CFR Cluj are probleme ”afara” cand vine dupa un meci in Europa, cum va fi cazul și duminica, cand e programat derby-ul cu Craiova. Pana acum a bifat mai multe eșecuri, 3, și remize, 4, decat victorii, 2. Craiova - CFR Cluj va avea loc duminica, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV…

- Ciprian Marica, patronul Farului Constanța, ii ofera un sfat prețios lui Gigi Becali. FCSB a pierdut derby-ul cu CFR Cluj, scor 0-1, fara a avea vreo șansa clara de gol. Dupa meci, Gigi Becali a criticat lipsa de experiența a elevilor lui Bogdan Argeș Vintila. „Din pacate, vedem ca tineretea nu este…

- CFR Cluj, favorita la titlu, e printre cele mai batrane echipe din Europa. Clujenii și-au construit un lot in varsta, cu care sunt obligați sa caștige, in timp ce Gigi Becali are doua opțiuni: sa invinga sau sa vanda jucatorii tineri pe care ii ruleaza de doi ani. ...

- Alexandru Chipciu (30 de ani) va veni la CFR Cluj din postura fotbalistului liber de contract. In schimb, cei de la CFR i-ar fi promis jucatorului suma de 400.000 de euro la semnatura și un salariu anual in valoare de 240.000 de euro. Practic, internaționalul roman va caștiga aproximativ 900.000…

- In fiecare sezon, Universitatea Craiova propune fotbalului cate un jucator important. Dupa Baluta si Mitrita, in acest sezon a venit randul pustiului Valentin Mihaila sa atraga atentia asupra sa. Gigi Becali a spus ca ar da 5.000.000 de euro pe dambovitean, iar la cateva zile distanta Dan Petrescu,…