- Gigi Becali a incheiat conturile cu SC ROMES S.A. - Voluntari, companie din domeniul fabricarii componentelor electronice, la care patronul FCSB deținea peste 96% din acțiuni. Becali a ieșit bine și din aceasta afacere. In schimbul celor doua milioane de euro cu care a imprumutat societatea, in perioada…

- ANAF a scos la vanzare un teren de 5.000 de metri patrati, din Bucuresti, apartinand fostului ministru Elena Udrea. Terenul este situat in zona lacului Straulesti, similar cu cateva loturi mai mici de teren pe care ANAF incercat in mai multe randuri sa le vanda, prima tentativa fiind in octombrie 2022.…

- ”Libra Internet Bank a avut un profit net de 160,7 milioane de lei in semestrul I din 2023, ceea ce reprezinta o crestere cu 45,9% fata de aceeasi perioada din 2022. Activele nete totale au ajuns la 10,3 miliarde lei dupa primele sase luni ale acestui an, valoare cu 6% mai mare decat cea de la finalul…

- Europarlamentarul, USR Vlad Gheorghe a anunțat, joi, ca a depus la DNA o plangere penala impotriva senatoarei PSD Gabriela Firea, pe care o acuza de abuz in serviciu in scandalul ”azilele groazei”. Eurodeputatul consider ca fostul ministru ”trebuie sa raspunda” pentru ca l-a avut angajat la cabinetul…

- Incasarile statului din impozitul pe bacșiș, taxa reglementata de la 1 ianuarie anul acesta, se ridica dupa 5 luni la aproape 6 milioane de lei. Peste jumatate din suma, adica 3,2 milioane de lei, reprezinta impozit reținut și virat de barurile și restaurantele din București, in perioada ianuarie-mai.…

- Dupa perchezițiile de la centrele de batrani din Voluntari, poliția a reținut 24 de persoane, iar doua au fost plasate sub control judiciar. In urma descinderilor, aproape 100 de persoane au fost preluate de autoritati din trei imobile in care ar fi trebuit sa primeasca ingrijiri. Anchetatorii au stabilit…

- Peste 100 de persoane in varsta au fost salvate, marti, de politisti si procurori ai DIICOT, in urma efectuarii unor perchezitii la mai multe azile, unde batranii, multi cu dizabilitati, erau batuti, infometati si pusi la munca fortata. „Facem precizarea ca, in acest moment, 56 de persoane au fost deja…

- Un magistrat brazilian l-a amendat cu 3,3 milioane de dolari pe Neymar pentru ca a construit un lac artificial in vila sa de la periferia orasului Rio de Janeiro fara autorizatie de mediu, au anuntat luni, autoritatile locale, citate de lefigaro.fr.Primaria Mangaratiba a aplicat patru amenzi pentru…