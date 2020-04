Stiri pe aceeasi tema

- Cum se pot garanta sanatatea și siguranța lucratorilor atunci cand se intorc la locul de munca? Aceasta intrebare importanta ii preocupa pe mulți angajatori in acest moment in care țarile UE planifica sau realizeaza intoarcerea treptata la locul de munca dupa coronavirus.

- Cum se pot garanta sanatatea și siguranța lucratorilor atunci cand se intorc la locul de munca? Aceasta intrebare importanta ii preocupa pe mulți angajatori in acest moment in care țarile UE planifica sau realizeaza intoarcerea treptata la locul de munca dupa coronavirus. Pentru a raspunde la aceasta…

- Ghid pentru intoarcerea la locul de munca in conditii de siguranta. Cum se schimba felul in care lucram, dupa pandemie Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca (EU-OSHA) a publicat astazi un ghid privind intoarcerea la serviciu, in conditiile in care angajatorii se intreaba cum se pot…

- Ce trebuie sa știm daca ne intoarcem la serviciu. Este una dintre intrebarile pe care și le adreseaza salariații pentru perioada de dupa „vacanța“ impusa de pandemie. Agenția Europeana pentru Securitate și Sanatate in Munca (EU-OSHA) a publicat recomandari privind revenirea angajatilor la locurile de…

- Comisia Europeana vine cu soluții la dilemele Guvernului Romaniei. Ce reguli trebuie sa respecții angajații care revin la munca dupa restricțiile impuse de criza coronavirus, aflați mai jos. Agenția Europeana pentru Securitate și Sanatate in Munca (EU-OSHA) a publicat, vineri, o serie de recomandari…

- Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca (EU-OSHA) a publicat vineri un ghid privind intoarcerea la serviciu, in conditiile in care angajatorii se intreaba cum se pot garanta sanatatea si siguranta lucratorilor atunci cand se intorc la locul de munca, se arata intr-un comunicat publicat…

- Cum se pot garanta sanatatea și siguranța lucratorilor atunci cand se intorc la locul de munca? Aceasta intrebare importanta ii preocupa pe mulți angajatori in acest moment in care țarile UE planifica sau realizeaza intoarcerea treptata la locul de munca dupa coronavirus. Pentru a raspunde la aceasta…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) a publicat pe site-ul sau un ghid cu informatii destinate lucratorilor romani care intentioneaza sa plece la munca in strainatate si a alocat doua numere de telefon pentru cei care doresc sa afle informatii din domeniu, potrivit unui comunicat al institutiei.…