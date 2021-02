Echipele de salvare au demarat joi o operatiune de foraj in nordul Indiei in speranta de a ajunge la un grup de 30 de persoane ramase blocate intr-un tunel dupa ce o viitura uriasa, cauzata de fragmentarea si prabusirea unui ghetar, a devastat duminica trecuta valea unui rau, unde 32 de oameni au murit si alti 170 sunt dati disparuti, informeaza AFP.



In acea vale montana din statul Uttarakhand, in Tapovan, echipele de salvatori lucreaza zi si noapte pentru curata zona de tonele de roci, noroi si zapada care au blocat intrarea in tunelul unei centrale hidroelectrice, distrusa de viitura.

…