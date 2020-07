Stiri pe aceeasi tema

- Digitalizarea administrației va aduce un val puternic de concedieri in randul bugetarilor, a anuntat azi, prim-ministrul Ludovic Orban. „Restructurarea vine de la sine. Daca se permite interacțiunea directa a beneficiarilor, sigur ca anumiți angajați nu iși vor mai avea rostul in aparatul de stat”,…

- Direcția de Sanatate Publica Buzau a declarat focar de COVID-19 la doua centre de ingrijire din Buzau, unde au fost confirmate 6 cazuri de infectare cu noul Coronavirus. La Complexul de Servicii Comunitare Beceni au fost inregistrate 3 imbolnaviri, iar la Complexul de Servicii nr. 8 au fost confirmate…

- Andrei Ștefanescu a facut noi declarații despre momentul in care a aflat ca a fost infectat cu COVID-19. Artistul a fost anunțat ca rezultatul este pozitiv, imediat dupa miezul nopți, iar in scurt timp a plecat la spital. Prezentatorul de la Antena Stars intrase in contact cu Marcel Pavel și el infectat…

- Gabi Tamaș a fost la un pas sa divorțeze, dupa scandalul din Israel. Cei doi s-au casatorit in 2012 și au impreuna o fetița pe nume Selena. In urma cu doi ani, Ioana Tamaș declara intr-un interviu pentru Antena Stars ca mariajul lor merge struna, precizand ca fotbalistul ii face mereu cadouri și…

- O prezentatoare tv din Marea Britanie, Naomi Isted, a suparat mamele din lumea intreaga cand a dezvaluit ca iși lasa fiul in varsta de 5 ani sa stea 6 ore pe diverse device-uri ca sa joace jocuri online.

- SENTIMENTE… In aceste vremuri foarte grele pentru Biserica si pentru slujitorii sai, in care portile lacasurilor au fost ferecate, iar progresistii au tabarat cu vorbe de ocara la adresa credinciosilor, in incercarea lor de a astupa cat de mult posibil, rugamintile oamenilor pentru revenirea la normalitate,…

- Octavian Goga, unul dintre cei mai buni prieteni ai poetului Ady Endre, este poetul roman care a detestat din tot sufletul programul de maghiarizare a naționalitaților nemaghiare, un proces de maghiarizare instituționalizat, care devenise tot mai agresiv pe vremea sa (n.r. legile școlare Trefort și…

- Gabriela Cristea le-a facut o surpriza de suflet fanilor. Frumoasa prezentatoare de la „Antena Stars” a facut o dezvaluire emoționanta, impresionandu-și toți fanii de pe rețelele de socializare.