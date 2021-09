Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Fluture a declarat intr-o sedinta PNL Iasi la care asista si premierul Florin Cițu ca este nemultumit de stadiul autostrazii A8. In acest context, liderul PNL Suceava a afirmat ca se va lega lanturile daca nu incepe constructia de autostrazi in Moldova. „Trebuie sa-i spunem premierului Citu…

- Liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat vineri, la Iasi, ca este nemultumit de ceea ce se intampla in privinta autostrazii A8, adaugand ca se va lega lanturile daca nu incepe constructia de autostrazi in Moldova. El a facut aceste declaratii in cadrul sedintei Consiliului Director Judetean…

- El a facut aceste declaratii in cadrul sedintei Consiliului Director Judetean PNL Iasi, reuniune la care este prezent si premierul Florin Citu. “Trebuie sa-i spunem premierului Citu ca e la Iasi. Eu sunt nemultumit de problema A8 (autostrada Ungheni-Iasi-Targu Mures – n.r.). Cand citesc din nou ca se…

- Liberalul Orest Onofrei, fost senator si prefect de Suceava, nu intelege de ce presedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, il sustine pe premierul Florin Citu, la sefia partidului. In plus, Onofrei crede ca in contextul actual alegerile interne ar trebui amanate.

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a respins studiul de fezabilitate realizat de spaniolii de la Acciona pentru autostrada A8 Targu Mureș – Targu Neamț. Conform comunicatului transmis de CNAIR, prestatorul a livrat la timp Studiul, dar a fost respins ca fiind incomplet.…

- Alegerile din PNL au intrat in linie dreapta la nivelul organizațiilor județene, fapt pentru susținatorii lui Florin Cițu și cei ai lui Ludovic Orban au inceput deja sa se poziționeze de partea cui vor fi la congresul din septembrie. Insa, exista și un numar destul mare de organizații județene care…

- Lupta pentru conducerea PNL a inceput prin alegerea sefilor judeteni. Liberalii din Suceava l-au reales pe Gheorghe Flutur, lider influent din Moldova care a garantat ca delegatii sai il vor vota pe Florin Citu la Congres. La Sectorul 1 a castigat Sebastian Burduja, un lider rezervat in declaratii de…