Ghenele de gunoi din blocurile turn dispar Toboganele de gunoi de la blocurile turn din Craiova vor fi desfiintate foarte curand. Autoritatile locale au anuntat asociatiile de proprietari sa se pregateasca sa puna lacatul pe usa ghenelor din blocurile in care gunoiul este aruncat prin tubulatura. Craiovenii care locuiesc in blocurile turn vor proceda ca si ceilalti locuitori ai orasului. Ei vor arunca deseurile menajere si reciclabile la platforma de gunoi. Operatorul de salubritate, Iridex anunta ieri ca are pregatite toate cele 1.120 containere supraterane de tip Easy, pentru asigurarea colectarii separate a deșeurilor reciclabile. Drept… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

