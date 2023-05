Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici si-a donat medalia de aur castigata la Mondiale de la Budapesta, in proba de 200 m liber masculin. Aceasta a fost topita si va fi transformata in fundite aurii si oferite copiilor bolnavi de cancer in cadrul unei actiuni caritabile.

- Polițiștii din Lugoj și Faget au participat la o acțiune de donare de sange in cadrul campaniei “Protejam oameni, ajutam oameni”. Acțiunea a avut loc miercuri, 26 aprilie, in intervalul orar 08:00-13:00. Echipa de colecta mobila din cadrul Centrului Regional de Transfuzie Sanguina Timișoara…

- Acțiune a polițiștilor timișeni, la sediul Poliției Municipiului Lugoj. Oamenii legii au participat la o acțiune de donare de sange pentru copiii bolnavi de cancer. Ei spera ca gestul lor sa ii determine și pe alții sa doneze.

- Vlad Pop și Adi Bolboaca participa la celebrul 6633 Arctic Ultra. Primul dintre ei va infrunta condițiile exptreme pentru scopul sau nobil: acela de a oferi copiilor bolnavi de cancer șansa de a se intoarce la școala