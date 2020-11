Germania reduce prezenţa militară într-o provincie din Afganistan Germania a început reducerea prezentei militare din provincia afgana Kunduz, unde expertii germani ofereau consultanta în contracararea atacurilor insurgentilor talibani, anunta armata germana, conform agentiei de presa Reuters. Manevra a fost decisa din vara în coordonare cu Misiunea NATO din Afganistan si nu este o reactie la decizia Administratiei Donald Trump de reducere a efectivelor militare americane de pe teritoriul afgan, precizeaza Comandamentul pentru operatiuni al armatei germane, potrivit Mediafax.

