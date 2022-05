Stiri pe aceeasi tema

Cancelarul Olaf Scholz afirma ca Germania este in proces de elaborare a unui acord cu Grecia prin care Atena va livra Ucrainei echipamente militare vechi si va primi transportoare blindate din Germania pentru a acoperi deficitul, relateaza The Associated Press, potrivit News.ro.

Ambasadorul Ucrainei la Berlin, Andrii Melnik, l-a acuzat pe cancelarul german Olaf Scholz de lipsa de lidership si nesocotirea intereselor ucrainene ca reactie la discursul tinut joi la Davos de cancelarul german, transmite vineri dpa preluat de agerpres.

Autoritațile din Atena, Grecia, au confirmat telefonic, prin Centrul de Cooperare Polițieneasca, IGPR ca fostul primar Sorin Oprescu a fost depistat in capitala.

Ucraina și Germania par sa fi lasat in urma neințelegerile din ultimele saptamani, care au dus inclusiv la situația in care ambasadorul Ucrainei la Berlin l-a numit pe cancelarul german „un lebar ofensat". Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat marți, 17 mai, ca a purtat discuții cu…

Cancelarul federal al Germaniei, Olaf Scholz, le-a declarat unor parlamentari germani ca vrea sa reia discutiile cu presedintele rus Vladimir Putin, potrivit unor participanti la reuniunea comisiei parlamentare pentru aparare care a avut loc in Bundestag, la Berlin, informeaza vineri dpa, potrivit…

Cancelarul german Olaf Scholz a anuntat joi ca Germania va coopera cu Republica Ceha in furnizarea de arme Ucrainei, apeland la un mecanism de schimb circular, relateaza agentia EFE.

Ambasadorul Ucrainei la Berlin l-a criticat aspru pe cancelarul german Olaf Scholz, deoarece nu a vizitat inca Kievul cu scopul de a-si manifesta sprijinul pentru Ucraina, spre deosebire de alti lideri europeni, comparandu-l cu un "lebarvurst ursuz", al carui comportament "nu pare a fi demn de un…

Cancelarul german Olaf Scholz a respins criticile potrivit carora Germania nu a dat dovada de leadership in eforturile occidentale de a furniza Ucrainei arme grele pentru a respinge invazia Rusiei, afirmand ca prefera sa fie precaut decat sa ia decizii pripite, informeaza Reuters.