- Atat premierul landului Bavaria, Markus Soeder, cat si liderul Uniunii Crestin-Democrate (CDU), Armin Laschet, sunt dispusi sa o inlocuiasca pe Angela Merkel in functia de cancelar si sa conduca partidul in alegerile din septembrie, au declarat duminica cei doi in timpul unor intalniri la partid, informeaza…

- Armin Laschet, noul lider al Uniunii Crestin-Democrate (CDU) din Germania, mai trebuie inca sa-i convinga pe alegatori ca va fi o solutie mai buna decat premierul Bavariei, Markus Soeder, pentru a-i succeda cancelarului federal Angela Merkel dupa alegerile din septembrie, arata luni un sondaj de opinie,…

