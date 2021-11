Trei cazuri de infectare cu tulpina Omicron au fost confirmate in Germania. „Secventierea a confirmat suspiciunea despre care am vorbit public ieri dimineata (sambata – n.r.)”, spune Kai Klose, oficial pe probleme sociale in Hesse, conform Reuters. Sambata, autoritatile din Sanatate au declarat public ca este posibil ca un pasager care a revenit din din Africa de Sud, in Hesse, pe aerportul din Frankfurt, sa fie infectat cu noua tulpina. Tot sambata, au fost detectate doua cazuri de infectare cu Omicron in Bavaria. Prin urmare, Germania impune o serie de restrictii: doar cetatenii germani pot…