Stiri pe aceeasi tema

- Filiala AUR Satu Mare a crescut de la sase membri in luna iunie la peste 120 in decembrie, obtinand peste 5.000 de voturi la alegerile parlamentare, a declarat coordonatorul organizatiei, Iulian Cacau, potrivit Agerpres. Citește și: Cozmin Gușa da vina pe Traian Basescu, pentru eșecul PMP…

- Iulian Cacau, organizatorul protestului ,,Satu Mare iese in strada,, prevazut pentru 21 noiembrie de la ora 16,oo, in fața Instituției Prefectului, anunța anularea manifestarii. Candidatul AUR Satu Mare pentru Camera Deputaților posteaza pe pagina sa detalii privitoare la motivele anularii protestului.…

- Iulian Cacau din Satu Mare organizeaza in data de 21 noiembrie de la ora 16,oo, in fața Instituției Prefectului, un protest. ,,Satu Mare incepand de joi intra in carantina avand o rata a infectarii de COVID 7.4/mia de locuitori (cifre ireale) in condițiile in care Clujul are 9.04 si Timisoara 8.23(neimpunandu-se…

- RO-ALERT a sunat astazi la Carei. Sistemul RO-ALERT a difuzat prin SMS mesaje pentru avertizarea și alarmarea populației privind necesitatea respectarii masurilor de protecție impotriva coronavirusului. Grupul Județean de Comunicare Strategica Satu Mare a anunțat luni, 9 noiembrie, intrarea in scenariul…

- O fetița de doar 4 anisori are nevoie de ajutor. S-a nascut prematur, iar in prezent sufera de mai multe patologii, printre care și paralizie cerebrala. „Grupul SAVE AYAN-SMA1 și „Asociația pentru Micuțul Noel” vin în ajutorul unei fetite de doar 4 anișori, Nagy Ines din localitatea Tașnad jud. Satu…

- In cursul lunii septembrie 2020, inspectorii de munca din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 218 controale, din care 106 controale in domeniul relațiilor de munca (RM) și 112 controale in domeniul securitații și sanatații in munca (SSM), fiind constatate 225 deficiențe pentru inlaturarea carora s-au…

- La aceasta ora, in județul Satu Mare, pesta porcina evolueaza in 12 U.A.T.-uri, – in localitațile -Pir, Piru Nou, Sanislau, Tarșolț, Bixad, Medieș Raturi, Remetea Oașului, Cauaș, Certeze, Vama, Resighea, Chereușa, Orașu Nou Vii, Trip, Tașnad, Apa, Sarvazel, Ghilești, Hotouan, Dacia, Camin și Sudurau.…