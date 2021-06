Stiri pe aceeasi tema

- Generalul Min Aung Hlaing, seful juntei din Myanmar, a multumit marti Rusiei pentru consolidarea armatei tarii sale, care a devenit, in opinia sa, 'una dintre cele mai puternice din regiune', relateaza France Presse. 'Datorita Rusiei, armata noastra a devenit una dintre cele…

- Armata rusa va forma 20 de noi unitați militare la granița de vest a țarii anul acesta pentru a contracara ceea ce Moscova descrie ca fiind amenințarile în creștere din partea Nato, relateaza Associated Press.​Ministrul rus al apararii Serghei Șoigu a facut anunțul luni în timpul…

- Fosta conducatoare a Guvernului din Myanmar, Aung San Suu Kyi, este sanatoasa si va fi prezenta in curand in fata justitiei, a declarat seful juntei militara la putere dupa lovitura de stat de la 1 februarie, noteaza AFP. Generalul Min Aung Hlaing a facut acest anunt in cadrul unui interviu…

- BUCUREȘTI, 13 mai - Sputnik. Comandanții forțelor armate suedeze au spus ca armata țarii este capabila sa duca un razboi cu Rusia, anunța Dagens Nyheter, facand trimitere la afirmațiile aestora. Președinția Republicii Moldova Banii lui Filat sau adevaratul motiv din care Morton a venit la…

- Armata din Myanmar a reprimat sâmbata în forța protestele din toata țara împotriva loviturii de stat, ucigând cel puțin un protestatar, potrivit AFP.Un protest pe motociclete s-a transformat în haos când polițiștii și soldații au deschis focul.Un protestatar…

- Liderul juntei din Myanmar a sosit sambata in capitala indoneziana Jakarta, in prima sa deplasare in strainatate, pentru a lua parte la o reuniune de criza a ASEAN (Asociatia statelor de Asia de sud-est) consacrata situatiei din tara sa, informeaza AFP si Reuters. Generalul Min Aung Hlaing…

- Peste 600 de persoane arestate de la lovitura de stat din 1 februarie au fost eliberate miercuri de junta in Myanmar, care inca mai detine in secret sute de civili, inclusiv pe fosta lidera de facto Aung San Suu Kyi a carei audiere in fata tribunalului a fost din nou amanata, relateaza France Presse,…