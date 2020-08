Stiri pe aceeasi tema

- 'La 18 august, un dispozitiv exploziv improvizat a explodat in timp ce convoiul rus revenea dintr-o actiune umanitara, la 15 km de orasul Deir Ezzor', indica agentiile ruse, citand un comunicat al Ministerului Apararii de la Moscova. Trei militari rusi au fost raniti in urma deflagratiei. In timpul…

- Un general rus a fost ucis și alți doi militari raniți marți dupa explozia unui "dispozitiv exploziv improvizat" în momentul în care mașina în care se aflau circula în apropiere de Deir Ezzor, în estul Siriei, au anunțat agențiile rusești de presa, preluate de…

- Cinci persoane au murit si 85 au fost ranite in urma exploziei unei masini-capcana, in regiunea Azaz, din nordul Siriei, informeaza presa locala.Atentatul a avut loc in satul Siccu, la granita cu provincia Kilis, din Turcia.

- Cinci persoane au murit si 85 au fost ranite in urma exploziei unei masini-capcana, in regiunea Azaz, din nordul Siriei, informeaza presa locala, citata de Reuters. Atentatul a avut loc in satul Siccu, la granita cu provincia Kilis, din Turcia. Potrivit presei locale, 15 dintre raniti au fost…

- Cinci persoane au murit si 85 au fost ranite in urma exploziei unei masini-capcana, in regiunea Azaz, din nordul Siriei, informeaza presa locala, citata de Reuters.Atentatul a avut loc in satul Siccu, la granita cu provincia Kilis, din Turcia, potrivit news.ro. Citește și: Marcel Vela…

- La parada militara de la Moscova, planificata pentru 24 iunie, președintele Igor Dodon a dispus sa fie insoțit de 75 de militari din Garda de Onoare, subunitate de elita a Armatei Nationale. Informația a fost confirmata pentru AGORA de purtatoarea de cuvant a Ministerului Apararii, Ala Diaconu. {{442848}}„La…

- Efective ale armatei sarbe vor participa la parada Zilei Victoriei din Piața Roșie, la Moscova, pe 24 iunie, la invitația Rusiei, lucru anunțat marți de Ministerul Apararii de la Belgrad. „Pe baza acordului celor doi președinți și comandanți supremi ai armatelor Serbiei și Federației Ruse, Aleksandar…

- Un contingent de de militari din Compania Garzii de Onoare va participa la parada de la Moscova, din 24 iunie, Piata Rosie, la indicatiile presedintelui Igor Dodon. Informatia a fost confirmata pentru IPN de ofiterul de presa al Ministerului Apararii, Ala Diaconu.