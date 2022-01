GÂNDURI NEBOTEZATE (IV) * Necredincioșii spun ca Dumnezeu nu se arata oamenilor pentru ca ii este rușine de opera sa. * Ii acceptam pe cei din jur nu dupa cat și cum ne iarta greșelile, ci dupa masura in care ne recunosc meritele. * Ințelepciunea unui om nu poate fi dimensionata decat raportandu-se la lumea in care traiește. In afara ei i se pare un nonsens. * Intr-un cimitir al ideilor paznic nu poate fi decat prostia. * Oamenii inventivi au insușiri dumnezeiești, dar nu și harul acestuia. * In viața cele mai… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

