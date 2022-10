Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorul 1, Clotilde Armand, le promite cetațenilor tichete anticriza in valoare de 1.000 lei, potrivit unui proiect de hotarare de consiliu local. De ajutor vor beneficia toti bucureștenii din zona, care au implinit 18 ani și au domiciliul aici. „Oferim 200 milioane lei locuitorilor Sectorului…

- Presedintele PNL Bucuresti, Ciprian Ciucu, sustine ca nu au venit solicitari de la nivelul national al partidului pentru retragerea sprijinului politic primarului Nicusor Dan in Consiliul General al Municipiului Bucuresti. „Daca vom lua candva o asemenea decizie, o veti auzi de la mine, direct, clar,…

- Organizația PNL Sector 1, condusa de Sebastian Burduja, a propus stabilirea unor burse speciale pentru elevii care invața in sectorul condus de Clotilde Armand. Astfel, cine obține locul I la olimpiadele internationale poate primi 10.000 lei pe luna, echivalentul a 2.000 de euro. Proiectul va trebui…

- Astazi continua seria dezbaterilor care au loc in cadrul evenimentului „De ce avem nevoie de egalitate de gen in politica?”, organizat de Societatea Liberala la Curtea de Argeș. PNL Argeș: In prima zi, președintele interimar al Senatului, Alina-Ștefania Gorghiu, alaturi de președintele Consiliului Național…

- PNL Sector 1 se va abtine in bloc la toate proiectele initiate de primarul Clotilde Armand pana ce nu va fi publicat integral raportul Curtii de Conturi si nu vor fi „deblocate” hotararile initiate de catre consilierii liberali. Anuntul a fost facut vineri de consilierul local PNL Gheorghe Dinu. In…