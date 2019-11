Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina africana (PPA) a fost confirmata, joi, in premiera in judetul Alba, la doi porci dintr-o gospodarie din comuna Vidra, sat Goiesti, in Muntii Apuseni, a anuntat Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Alba.

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba este in alerta dupa ce doi porci ai unui localnic din satul Goiești, comuna Vidra sunt suspecți de infectare sau contaminare cu pesta porcina africana. Autoritațile așteapta joi rezultatele analizelor de laborator care vor confirma…

- Prefectul Marian Rasaliu ne-a confirmat, cu puțin timp in urma, ca au venit rezultatele analizelor de la București. Din pacate, s-a confirmat ca porcii mistreți descoperiți morți in padurea de langa Homorod au decedat din cauza peste porcine africane Subprefectul Brașovului, Adrian Folea, a anunțat,…

- In urma notificarii facute de medicul veterinar din data de 12.10.2019 privind suspiciunea de pesta porcina africana (PPA) intr-o exploatație necomerciala de porcine din rasa Mangalița din județul Covasna, echipa DSVSA Covasna s-a deplasat imediat la fața locului. Directorul executiv al DSVSA Covasna, Dr.…

- Potrivit unui comunicat de presa al DSVSA Neamt, s-a solicitat Institutiei Prefectului convocarea Centrului Local de Combatere a Bolilor Neamt, sedinta in care vor fi luate, vineri, masuri in vederea gestionarii focarului de boala. ''S-a efectuat ancheta epidemiologica la exploatatia din Agapia,…

- Reprezentantii Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Vaslui au anuntat, marti, ca a fost confirmat un focar de pesta porcina africana intr-o exploatatie comerciala din...

- O familie din municipiul Targu Jiu aflata in zona unui focar de pesta porcina a lasat un biletel pe poarta casei pentru autoritatile venite sa extermine porcii: „Ce cautati se afla in lazi frigorifice“.

- Aproximativ 6.000 de porci vor fi uciși, intr-o ferma din Calarași, dupa ce analizele de laborator au confirmat, luni, un nou focar de pesta porcina africana, transmite MEDIAFAX.Prefectul județului Calarași, George Iacob, a declarat, luni, ca analizele de laborator, facute pe probele prelevate…