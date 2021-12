Stiri pe aceeasi tema

- Galatasaray a fost eliminata, marti, pe teren propriu de formatia Denizlispor, in 16-imile de finala ale Cupei Turciei. La finalul celor 120 de minute de joc, scorul a fost egal, 3-3. Au marcat: Ozturk '29, Dervisoglu '49, Mostafa Mohamed '50 / Depe '9, Darri '38, Nelsson '90+9 (a). La gazde, Olimpiu…

- Galatasaray a parasit Cupa Turciei înca din faza 16-imilor, dupa ce a pierdut, pe teren propriu, în fața divizionarei secunde Denizlispor (echipa afectata de Covid-19).La finalul celor 120 de minute de joc, scorul a fost egal, 3-3.Pentru Galata au marcat Ozturk ('29), Dervisoglu…

- Galatasaray a fost eliminata, marti, pe teren propriu de formatia Denizlispor, in 16-imile de finala ale Cupei Turciei, conform news.ro La finalul celor 120 de minute de joc, scorul a fost egal, 3-3.Au marcat: Ozturk '29, Dervisoglu '49, Mostafa Mohamed '50 / Depe '9, Darri '38, Nelsson…

- Galatasaray Istanbul a invins-o cu 2-0 acasa pe Antalyaspor, sambata, intr-un meci din etapa a 19-a a campionatului Turciei, acesta fiind primul succes dupa sapte meciuri in Super Lig pentru echipa antrenata de Fatih Terim.Golurile au fost marcate de Sofiane Feghouli, in minutul 45+1, si Kerem Akturkoglu…

- Galatasaray Istanbul a invins-o cu 2-0 acasa pe Antalyaspor, sambata, intr-un meci din etapa a 19-a a campionatului Turciei, acesta fiind primul succes dupa sapte meciuri in Super Lig pentru echipa antrenata de Fatih Terim. Golurile au fost marcate de Sofiane Feghouli, in minutul 45+1, si Kerem Akturkoglu…

- Galatasaray, cu Alexandru Cicaldau (24 de ani) și Olimpiu Moruțan (22 de ani) titulari, a remizat, scor 1-1, contra lui Bașakșehir. Fotbaliștii antrenați de Fatih Terim au acuzat arbitrajul la final. Berkan Kutlu (23 de ani), mijlocașul lui Galatasaray, a fost chemat la microfonul televiziunii care…

- Galatasaray este recunoscuta pentru relația foarte buna pe care o are cu jucatorii romani, inca de pe vremea lui Gica Hagi și Gica Popescu, considerați doi fotbaliști simbolici pentru formația din Istanbul. In acest an, turcii i-au adus pe Alexandru Cicaldau și Olimpiu Moruțan, insa potrivit presei…

- Yeni Malatyaspor, echipa antrenata de Marius Sumudica, a reușit sa o țina în șah pe Galatasaray, duminica, pe teren propriu, scor 0-0, în etapa a XIV-a a campionatului Turciei.La Galatasaray, Alexandru Cicâldau a intrat pe teren în minutul 46, iar Olimpiu Morutan a fost rezerva.Cu…