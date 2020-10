Gala excelenței muzicale: Cine sunt laureații din acest an In cadrul celei de-a doua ediții a Galei Excelenței Muzicale, care a fost organizata de colectivul Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, au fost anunțate 20 de nominalizari. Iata cine sunt laureații care au fost premiați in acest an. Directorul eco-resortului Butuceni Anatol Butnaru s-a invrednicit de premiu in calitate de promotor al culturii muzicale in Republica Moldova; Premiul pentru excelența in pedagogie muzicala i-a revenit Margaretei Tetelea - maestru in arte, conferențiar universitar și fondatoare a Filarmonicii de muzica pentru copii din Balti; Iar Artistul Emerit al Republicii… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

