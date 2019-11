Stiri pe aceeasi tema

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca nici Klaus Iohannis, nici Viorica Dancila, candidații care au intrat in cursa finala pentru scaunul de la Cotroceni nu au cerut sprijinul formațiunii UDMR, iar...

- Primarul municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, spune ca PSD nu a inregistrat un esec in primul tur al alegerilor prezidentiale, candidatul partidului, Viorica Dancila, fiind in turul doi. Firea a precizat ca, la Bucuresti, social-democratii au avut in plus zece mii de voturi fata de alegerile europarlamentare.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca prim-ministrul demis Viorica Dancila, candidat al PSD pentru alegerile prezidentiale, a avut o campanie electorala buna si a subliniat ca toti social-democratii s-au implicat in mod onest in sustinerea ei. "Membrii si simpatizantii…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD) si candidat la presedintie, Viorica Dancila, si-a manifestat, marti, convingerea ca va accede in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, insa a adaugat ca este foarte important si procentul pe care il va avea in primul tur. Dancila a declarat,…

- Liderul PSD București, Gabriela Firea, le-a spus colegilor sai din partid, in discutiile informale dupa adoptarea motiunii de cenzura, ca desi s-au facut multe greseli in partid si unii colegi trebuie sa dea explicatii pentru pierderea guvernarii, in niciun caz nu trebuie sa inceapa acum o cursa…

- Klaus Iohannis va merge vineri, la ora 12.00, la Biroul Electoral Central, pentru a-si inregistra candidatura pentru al doilea mandat si va fi insotit de liderul PNL, Ludovic Orban, de membri ai echipei de campanie, ai conducerii filialei PNL Bucuresti, precum si de simpatizanti si sustinatori.…

- Liderul PSD, Viorica Dancila, este oficial candidatul social-democratilor la alegerile prezidentiale. Ea a fost desemnata in unaninimitate de delegatii care au participat, ieri, la Bucuresti, la congresul formatiunii. Viorica Dancila a spus ca este si va ramane mereu alaturi de oameni, pentru ca aceasta…